أبرز 10 تصريحات لمستشارة «الصحة»: موجة كورونا الرابعة في سبتمبر المقبل

أجرت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، اتصالًا هاتفيًا في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «extra news» أمس الأربعاء، والذي تقدمه الإعلامية لما جبريل.

ورصدت «الوطن» أبرز تصريحات «عاصم» كالتالي:

1- وزارة الصحة باتت قريبة من طرح أول لقاح سينوفاك مصري مضاد لفيروس كورونا المستجد في مراكز الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، حيث سيكون متاحًا خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر عقب اختبار اللقاح عن طريق الهيئة العام للدواء.

2- المرحلة الأولى لإنتاج اللقاح ستكون من خلال مليوني جرعة، مع وجود خطة لإنتاج 40 مليون جرعة خلال عام.

3- سيتم سحب عينات عشوائية من الإنتاج الأوليّ للقاحات لإخضاعها للتجارب للتأكد من سلامتها.

4- إعداد مصانع شركة فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاح في إفريقيا والشرق الأوسط، وستكون مزودة بخطوط إنتاج جديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت 17 مليون دولار تقريبًا، إضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات.

5- احتمالية حدوث موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا في مصر في سبتمبر المقبل، وهذا يتوقف على تصرفات المواطنين ونسبة تغطية اللقاحات.

6- لقاح أسترازينيكا أثبت قدرته على التعامل مع سلالة «دلتا» بحسب تأكيدات بريطانية.

7- أعداد الإصابات بالفيروس في مصر تقل مع وجود اتجاه للانخفاض أثناء الموجة الثالثة.

8- تطبيق الإجراءات الاحترازية في معرض القاهرة للكتاب المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ولن يُسمح بدخول الأجانب للمعرض إلا أذا كانوا حاصلين على التطعيم، مع وجود تخفضيات لإجراء مسحات «بي سي آر»، أما بالنسبة للشروط الخاصة بدخول المصريين فسيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة قبل بدء المعرض.

9- مصر تلقت إشادة من قبل منظمة الصحة العالمية بعد جاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع بحسب المعايير الدولية، وستكون في مصاف الدول الرائدة المنتجة للقاح.

10- عدد مراكز تلقي اللقاح وصل إلى 429 مركزًا.