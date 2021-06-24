عاجل.. حريق هائل في مدينة نصر والحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء

اندلع حريق هائل قبل قليل، في أحد العقارات بمنطقة امتداد رمسيس التابعة لحي غرب مدينة نصر، حيث تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا بالحادث، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وتقليل الخسائر الناجمة عنه.

وتحرك إلى موقع الحريق سيارة إسعاف لتقديم خدماتها من الإسعافات الأولية، حال كان هناك إصابات.

ورجحت التحريات الأولية أنّ الحريق نتج عنه ماس كهربائي، ولم يسفر عنه أي إصابات أو ضحايا حتى الآن.