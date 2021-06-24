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«القابضة للمياه» تعلن الانتهاء من توسعة خزان شبرا الخيمة

بسعة إضافية 30 ألف متر كعب

كتب:

سلامة عامر
09:52 ص | الخميس 24 يونيو 2021
خلال اعمال توسعات خزان شبرا الخيمة

خلال اعمال توسعات خزان شبرا الخيمة

أعلن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة انتهت من أحد أكبر مشروعات التوسعات بمحطة مياه شبرا الخيمة، والذي يتمثل في إضافة 30 ألف متر مكعب للطاقة التخزينية للمحطة لتصل إلى 60 ألف متر مكعب، وذلك من خلال ربط الخزان الأرضي الجديد.

المشروع مر بمراحل وعمليات فنية وهندسية متعددة

وأوضح الشيمي أن المشروع مر بمراحل وعمليات فنية وهندسية متعددة ومعقدة، كان أصعبها عملية ربط الخزان الجديد ببيارة المياه المرشحة على خط المياه قطر 1800 مم.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ المشروع ذاتيا اعتمادا على الكوادر والقيادات الفنية والهندسية بالشركة.

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