طريق أبو صوير بالإسماعيلية يحصد أرواح المواطنين.. والأهالي: غير مؤهل

اعتاد الأهالي في مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، على تكرار الحوادث الطريق بصورة شبه أسبوعية، لعدم استكمال مشروع الصرف الصحي ورصف الطريق واستخدام حارة واحدة لسير السيارات، وهو ما يوقع العديد من الضحايا والمصابين، وكان آخر تلك المآسي إصابة 13 شخصا بطريق المعاهدة الرئيسي.

بداية الواقعة

اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة بتصادم السيارة رقم «2864 ط ص ل»، مع السيارة «2579 ط ل ع»، على طريق المعاهدة الرئيسي، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بينهم 4 أطفال بإصابات بالغة تنوعت ما بين كسور وارتجاج في المخ وإصابات خطيرة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 8 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

أسماء المصابين

وقالت المصادر، إن الحادث أسفر عن إصابة «صابرين إبراهيم محمد»، 38 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكسر بالأنف والفك، وأحمد محمد أحمد، 52 سنة، مصاب اشتباه مابعد الارتجاج وكسور مختلفة بالجسم وجرح قطعي في الرأس وإيمان أحمد محمد، 16 سنة، مصابة باشتباه كسر في الذراع وصعوبة في التنفس وزينب السيد سليمان، 48 سنة، مصابة اشتباه كسر بالفقرات العنقية وكسر في العمود الفقري واشتباه في نزيف داخلي وكسر في الفخذ ورافات علي منصور، 55 سنة، مصابة بخلع في الكتف وسحجات مختلفة ومنصورة سليمان حسين 46 سنة سحجات محتلفة واشتباه كسر في اليد اليمنى.

كما أسفر الحادث عن إصابة «شيرين فهيم محمود، 35 سنة، بكدمة في الرأس ومحمد سليم محمد 3 سنوات بكدمة بالرأس وملك محمد إسماعيل، 5 سنوات، كدمة بالفخد الأيسر وجروح سطحية والسيد محمود محمد، 30 سنة، مصاب باشتباه كسر في الفقرات العنقية، وتقى عبد الله أحمد، عامين، مصابة بكدمة في الوجه ومحمد أسامة عبد السميع، 20 سنة، مصاب بجرح قطعي واشتباه مابعد الارتجاج».

الأهالي: كل يوم حادث ونطالب المحافظ بالتدخل

وطالب أهالي أبوصوير بتدخل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بشكل عاجل لإعادة رصف الطريق مرة أخرى، وإزالة العوائق الموجود به لعمله في الاتجاهين للحد من تلك الحوادث.

وقال أحمد ضيف، من أهالي المنطقة، إن الحادث ليس الأول، مشيراً إلى أنه قبل 3 أيام شهدت المنطقة نفسها حادثا مأساويا، تسبب في نقل شاب في حالة حرجة إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة.

وتابع: «المنطقة كل أسبوع فيها حوادث موت وطالبنا المسؤولين بالتدخل لكن دون حلول، ومازالت الحوادث مستمرة بسبب عدم استكمال تطوير ورصف الطريق وتوقف المشروع».

وقال أشرف صالح، أحد أهالي مركز أبوصوير، إن الطريق يشهد كل يوم تقريباً حادث وهو ما جعل الأهالي يطلقون عليه «طريق الموت».

وأضاف: «استغثنا بالمحافظ والسكرتير العام بالنواب وطرقنا كل الأبواب ولكن دون حل للمشكلة، الطريق يعمل حارة واحدة كاتجاهين وكل يوم حادث».

وناشد صالح، محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، بضرورة إيجاد حل عاجل لأزمة طريق مدخل أبوصوير، والعمل على حل تلك الأزمة حقناً للدماء وحفاظاً على أرواح المواطنين والأطفال.

محافظ الإسماعيلية: طريق أبوصوير ضمن خطة التطوير

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن طريق أبوصوير من الطرق التي جرى إدراجها ضمن خطة تطوير الطرق.

وأضاف: «هناك خطة لإعادة تطوير مداخل بعض المدن على رأسها أبوصوير والقنطرة وقرية أبو خليفة والتل الكبير، وجار العمل على إنجازها».