«مش أنا» لـ تامر حسني يكسر حاجز المليون جنيه إيرادات في اليوم الأول

حقّق فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، ما يزيد عن مليون جنيه إيرادات، في اليوم الأول لعرضه في صالات السينما، متفوقًا على باقي الأفلام المنافسة، ومنها «أحمد نوتردام»، «ماما حامل»، « ديدو»، «ثانية واحدة»، و«الشنطة».

كان الموزع السينمائي محمد ناقرو، قال عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» أن الفنان تامر حسني يحقق حالة استثنائية، أولى من نوعها في مبيعات التذاكر بشكل عام، مضيفا أن جميع تذاكر أول عرض للفيلم نفدت قبل العرض بثلاثة أيام، وتم فتح صالات إضافية كي تسع جماهير النجم لحضور فيلمه الجديد.

قصة فيلم «مش أنا»

تدور قصة فيلم «مش أنا» حول الشاب «حسن» والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني، وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.

الفيلم بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكى، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني كان فيلم «الفلوس» الذي قدمه عام 2019 بجانب عدد من الأبطال ومنهم زينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد السقا، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

أما آخر الأعمال التلفزيونية التى قدمها تامر حسني فكان ظهور كضيف شرف فى مسلسل «ولد الغلابة»، من بطولة أحمد السقا ومي عمر هادى الجيار ومحمد ممدوح وإنجى المقدم وادوارد وعدد آخر من الفنانين.