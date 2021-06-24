تصل إلى 12 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل «حماقي» في السعودية

يحيي الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا، غدًا الجمعة، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يقام في «جدة سوبر دوم»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويمتد حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي.

أسعار تذاكر حفل محمد حماقي في السعودية

وتبدأ أسعار الحفل من 490 ريال سعودي، وتشمل 6 فئات: 785 ريال، 980 ريال، 1.725 ريال، 2.185 ريال، وأخيرا فئة «الرويال» وتصل إلى 2.875 ريال، والتي توازي 12 ألف جنيها مصريا، وذلك وفقا للموقع الرسمي لحجز التذاكر.

وتفرض الشركة المنظمة للحفل قواعد مشددة للحضور من أبرزها اقتصار دخول الحفل على الحاصلين على لقاح «كوفيد -19»، الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة متر ونص، قياس درجة الحرارة عند الدخول، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة أو نظهر عليه أعراض، كما يُحظر الدخول من غير «الكمامات» المطلوب ارتداؤها طول الوقت، بالإضافة إلى أحقية الجهة المنظمة في رفض دخول وإخراج أي شخص تعتبر سلوكه غير لائق وفقا لتقديرها الخاص.

ويستعد الفنان محمد حماقي خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق ألبوم غنائي جديد، يتضمن 12 أغنية، يتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والمحلنين من بينهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين. وسيتضمن الألبوم أغنية بعنوان «يا نسيم حبيبي نسم» والتي أطلقها في حفله الغنائي الأخير وهي من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي.

وبالرغم من إعلان حماقي استعداده طرح الألبوم في شهر يوليو المقبل، فإنه من المتوقع تأجيل موعد طرحه بسبب التوزيعات الخاصة ببعض الأغنيات والتي لم يتم إنجازها أو وضع اللمسة الأخيرة عليها بعد، إذ أن الأغنيات التى يتولاها الموزع «توما» ما زالت قيد التنفيذ ولم ينتهِ منها بعد.