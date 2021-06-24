«المصل واللقاح»: «دلتا بلس» أسرع متحورات كورونا انتشارا في العالم

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّ تحورات فيروس كورونا ناتجة عن بطء وتيرة التطعيم باللقاحات على مستوى العالم، خاصة في دول مثل الهند والبرازيل، موضحا أنّ بعض الدول بدأت تطعيم مواطنيها مبكرا، وبالتالي اكتسب مواطنوها مناعة ضد الفيروس.

وأضاف «الحداد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أنّ الفيروس يتجور نظرا لوجوده في جسم الإنسان، وانتقال العدوى لشخص آخر، وانتقاله لشخص ثالث دون تطعيم، وبالتالي فالفرصة متاحة للتحور، وهو ما حدث في الهند والبرازيل، مؤكدا أنّ التطعيم لا يمنع الإصابة، لكن يمنع تحور الفيروس والدخول في مضاعفات طويلة.

وأوضح أنّ «دلتا» تحور من فيروس كورونا، بينما «دلتا بلس» هو تحور من المتحور «دلتا»، ولم يظهر حتى الآن خطورته، والمسجل حاليا قدرته على الانتشار، فهناك دراسات علمية أكدت أنّ «دلتا بلس» قادر على الانتشار بنسبة كبيرة للغاية أسرع من كل المتحورات السابقة، محذّرة أوروبا من أنّ 90% من إصابات كورونا ستكون من هذا المتحور على نهاية أغسطس.

ولفت إلى أنّ عدوى كورونا كانت بـ«الحجم العائلي» في الموجة الثالثة بمصر، وبالتالي كانت تصيب الأطفال، لكن حدّتها بالنسبة للأطفال كانت الأقل مقارنة بباقي الأعمار، وإذا كان الطفل مريض بالسكر أو القلب أو مولود بعيوب خلقية أو يعالج باللوكيميا والسرطان، فيكون الفيروس بالنسبة له خطير، وبالتالي اتجهت بعض الدول لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا، خاصة أنّ الأطفال قد ينقلون العدوى ما يؤدي ذلك لتحور الفيروس.