أحمد فهمي: «بدأت أظهر بشكل أهدى على السوشيال ميديا»

كشف الفنان أحمد فهمى عن بدء مرحلة جديدة بشأن التسويق لنفسه، قائلا: «في الوقت الحالي لدي خطة تسويقية مُحكمة بالتعاون مع رجل الأعمال طارق نور، من خلال التعاقد مع شركته»، مضيفا «أكدت للشركة رغبتى عدم التظاهر بتقديم أعمال خيرية أمام الناس، ومن الممكن أن أزور مرضي السرطان، ومستشفيات الحروق بهدف عمل الخير ولكن ليس بهدف أغراض شخصية مثل زيادة نسب المشاهدة لحساباتي».

وعن تعامله مع «السوشيال ميديا» حاليا، أوضح فهمى فى تصريح لـ«الوطن»، «أعيش حياتي بكامل إرادتي دون أى قيود، وبدأت أظهر بشكل أهدي على السوشيال ميديا».

أحمد فهمي يستعد لطرح فيلم «العارف» بدور العرض

ويستعد الفنان أحمد فهمي لطرح فيلمه الجديد «العارف» بدور العرض، ففي تصريحات لفهمي خلال ندوة سابقة لـ«الوطن»، قال: إنه سعيد بمشاركة الفنان أحمد عز في هذا الفيلم حيث يعد العمل فرصة للاستفادة من خبرته الفنية باعتبار أنه سبقه إلى مجال التمثيل فضلًا عن الاستفادة من القطاع العريض لجمهور عز ومحبيه في جميع أنحاء الوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم العارف في إطار من الأكشن والغموض حول حرب العقول والتكنولوجيا و«الهاكرز» الذين يسيطرون على العالم، حيث يعيش يونس مع أسرته وزوجته ويخطط لسرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت الأمر الذي يجعله يدخل في صراع وحرب مع أحد العصابات الخطيرة والتي تعمل على التخلص منه.

فيلم العارف بطولة أحمد عز الذي يجسد شخصية يونس، والفنان أحمد فهمي الذي يجسد شخصية راضي، ومحمود حميدة، وكارمن بيصبص، ومصطفى خاطر، وركين سعد، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء.