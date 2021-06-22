أحمد فهمي عن احتمالية خروجه من سباق رمضان 2022: لن أدخل مغامرة غير مكتملة

كشف الفنان أحمد فهمي، عن احتمالية خروجه من السباق الرمضاني الجاري 2022، بسبب قراره عدم دخوله أي مغامرة جديدة دون أن تكون مكتملة.

وقال «فهمي» لـ «الوطن»، «بنسبة 99% لن أقدم مسلسل في رمضان 2022، لأنني قررت أنني عندما أقدم مسلسل، يجب أن يكون جيدًا، وتتوافر فيه جميع الشروط التي تؤهله للنجاح سواء من حيث الفكرة والإنتاج».

وبشأن أزمة الكوميديا، قال «فهمي»، «هناك أزمة في التعامل مع النص الكوميدي، حتى على مستوى الرقابة، فعدم وجود نجوم كبار مثل دنيا سمير غانم وهشام وشيكو ضمن الأعمال الموجودة حاليًا، خسارة كبيرة لأنّ الكوميديا تعتبر أهم وجبة على الفطار منذ الصغر، ولكن مع الأسف يتم التعامل مع الأعمال الكوميدية على أنَّها درجة ثانية وخسارة للجميع».

موعد عرض فيلم العارف بطولة أحمد فهمي وأحمد عز 14 يوليو

ومن المقرر أنَّ يعرض فيلم العارف بطولة أحمد فهمي وأحمد عز، في 14 يوليو، بكل دور العرض المصرية، وهو يتضمن عدد كبير من مشاهد الأكشن التي يقدمها الفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي والفنانة كارمن بصيبص والفنان محمود حميدة.

فيلم «العارف» يعد الأضخم إنتاجَا في السينما المصرية، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي «مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا»، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفنان أحمد فهمي، كان قد أثار دعاية قوية للفيلم حينما زعم قبل طرح برومو الفيلم أنَّ صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تعرضت للاختراق من قبل هاكرز، إلا أنَّه تبين فيما بعد أنّ الصفحة لم تتعرض للسرقة، وأن كل ذك في ضوء الحملة التسويقية للفيلم.