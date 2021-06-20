أحمد مكي وأحمد فهمي.. فرقهما «H دبور» وجمعهما معز مسعود

أحمد مكي وأحمد فهمي، تصدر اسميهما محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي في ظل احتفال الأول بعيد ميلاده الـ43، حيث قام المتابعون على السوشيال ميديا بتهنئته، مع تداول مقاطع فيديو لأعماله أو لزملاءه في الوسط الفني يتحدثون عنه، وكان من أبرزها فيديو للفنان أحمد فهمي يتحدث فيه خلال لقاء تليفزيوني على شاشة قناة الحياة عام 2018، عن خلافه مع أحمد مكي وسبب «القطيعة» بينهما.

أحمد مكي قاد أول بطولة سينمائية «H دبور» من خلال سيناريو وحوار أحمد فهمي

بدأت العلاقة بين أحمد مكي وأحمد فهمي من خلال «H دبور»، وهو الفليم الذي كان أول بطولة مطلقة للفنان أحمد مكي في السينما عام 2008، بعد نجاح الشخصية نفسها في المسلسل الكوميدي «تامر وشوقية» مع أحمد الفيشاوي ومي كساب، وكتب السيناريو والحوار للفيلم الفنان أحمد فهمي، الذي سبق وكتب السيناريو والحوار لفيلم «كده رضا» للفنان أحمد حلمي ومنة شلبي عام 2007 للمخرج أحمد نادر جلال.

خلاف بين أحمد مكي وأحمد فهمي حول من هو صاحب قصة الفيلم؟

الأزمة بين أحمد مكي وأحمد فهمي بدأت مع مطالبة «مكي» بضرورة أن يُكتب على «تتر» فيلم «H دبور» أنه صاحب قصة الفيلم، وهو ما اعترض عليه «فهمي» باعتباره صاحب القصة والسيناريو والحوار، أما شخصية «H دبور» والتي اشتهر بها «مكي» في السابق كانت من صُنع المخرج شريف عرفة والسيناريست عمرو سمير عاطف.

عُرض فيلم «H دبور» وكُتب على تتر الفيلم أن السيناريو والحوار لـ أحمد فهمي ومحمد المعتصم، والفكرة لـ أحمد مكي، وحدثت أزمة بينهما أدت لقطيعة فترة من الوقت، وبعد فترة تم التصالح بينهما عن طريق الداعية معز مسعود «كنا عيال لسه في البدايات»، حسب ما قاله أحمد فهمي.

فيلم «H دبور» بطولة أحمد مكي، حسن حسني، سامح حسين، هالة فاخر، لطفي لبيب، إنجي وجدان، سيناريو وحوار أحمد فهمي ومحمد المعتصم، إخراج أحمد الجندي.