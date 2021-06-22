أحمد فهمي بـ«لحية» في فيلم العارف: الجحيم لسه مبدأش

يتصدر فيلم العارف المقرر عرضه يوم 14 يوليو في دور السينما بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بسبب طريقة الدعاية الغريبة التي اتبعها الفنان أحمد فهمي للترويج للفيلم من خلال ادعاء استيلاء «هاكر» على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ليتضح بعد ذلك أن ذلك طبيعة الدور الذي يلعبه أحمد فهمي فى العمل.

فيلم العارف يتصدر محركات البحث وأحمد فهمي يكشف عن اسم الشخصية

ومنذ ساعات كشف الفنان، أحمد فهمي عن اسم الشخصية التي يجسدها بفيلم العارف عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» بقوله: الجحيم لسه مبدأش يا يونس!، راضي، فيلم العارف 14-7 في السينما.

فيلم العارف بطولة أحمد عز الذي يجسد شخصية يونس، والفنان أحمد فهمي الذي يجسد شخصية راضي، ومحمود حميدة، وكارمن بيصبص، ومصطفى خاطر، وركين سعد، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء.

تدور أحداث فيلم العارف في إطار من الأكشن والغموض حول حرب العقول والتكنولوجيا و«الهاكرز» الذين يسيطرون على العالم، حيث يعيش يونس مع أسرته وزوجته ويخطط لسرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت الأمر الذي يجعله يدخل في صراع وحرب مع أحد العصابات الخطيرة والتي تعمل على التخلص منه.

وفي تصريحات للفنان أحمد فهمي خلال ندوة «الوطن»، عن فيلم العارف الذي يظهر من خلاله بـ«لوك» مختلف باللحية الكثيفة والشارب قال: إنه سعيد بمشاركة الفنان أحمد عز في هذا الفيلم وفرصة له للاستفادة من خبرته الفنية باعتبار أنه سبقه إلى مجال التمثيل فضلًا عن الاستفادة من القطاع العريض لجمهور عز ومحبيه في جميع أنحاء الوطن العربي.