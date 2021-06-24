خريطة معرض الكتاب 2021.. وأماكن دور النشر المشاركة

ينتظر آلاف القراء في مصر انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، والمقرر انطلاقها في 30 يونيو الجاري، وذلك لاقتناء ما يناسبهم من أحدث إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في شتى المعارف، حيث يصل إجمالي عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية والتوكيلات 1218 منها 823 ناشرا و395 توكيلا.

وأعلنت الهيئة العامة للكتاب خريطة كاملة للمعرض بأسماء دور النشر وأماكنها، ويمكن الاطلاع عليها من هنا.

والمعرض مفتوح للجمهور بداية من 1 يوليو 2021 حتى 15 يوليو من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً.

ولحجز تذاكر معرض الكتاب إلكترونيًا ومجانًا من اللينك: https://cairobookfair.gebo.gov.eg/

كما أعلنت الهيئة المواصلات العامة المتاحة للوصول إلى المعرض:

خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

خط 1: عبدالمنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

خط 2: دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

خط 3: النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

خط 4: الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان هشام بركات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

خط 5: ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب.

خط 6: صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

خط 7: المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

بالإضافة إلى خطوط عابرة بمحور المشير تمر بمعرض الكتاب:

خط 8: أحمد حلمي – معرض الكتاب – التجمع الثالث.

خط 9: عبدالمنعم رياض – معرض الكتاب – الجامعة الأمريكية.

خط 10: شرق شبرا الخيمة – معرض الكتاب – التجمع الثالث.

خط 11: بولاق الدكرور – معرض الكتاب – التجمع الثالث.