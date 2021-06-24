لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على آليات دخول الامتحانات بالكتاب المدرسي

السماح لطلاب الثانوية العامة دخول الامتحانات بالكتاب المدرسي، أمراً لم يكن معتاد عليه في السنوات الماضية، فيعتبر هذا السلوك «غش»، إلا أن نظام تطوير التعليم، ونظام الأسئلة الجديد التي انتهجته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخراً، له آلياته المختلفة، وطرق تطبيقه، فقياس فهم الطالب لمخرجات التعلم حل محل حفظه لها، والأسئلة الموضوعية حلت محل المقالية، لذلك فإن الكتاب المدرسي في الامتحانات يعتبر أمراً مسموح به لن الامتحانات تعقد بنظام «الأوبن بوك».

ترصد «الوطن»، في السطور التالية أبرز المعلومات المهمة حول آلية اصطحاب الكتاب المدرسي في امتحانات الثانوية العامة 2021:

-يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي دخول الامتحانات النهائية بالكتاب المدرسي.

-مسموح للطالب بكتابة أي ملاحظات خاصة به على الكتاب.

-يسمح للطالب استخدام جميع الوحدات المقررة على في الامتحان من الكتاب المدرسي والاطلاع عليها.

-مسموح للطالب تصوير نسخة من الكتاب المدرسي ودخول الامتحانات النهائية بها.

-غير مسموح للطالب بتصوير جزء معين فقط من الكتاب المدرسي واصطحابه للامتحانات.

-غير مسموح بدخول الامتحانات بأي مذكرات أو كتب خارجية.

-غير مسموح لطلاب الثانوية العامة 2021 دخول الامتحانات بكتاب القصة والنحو.

-غير مسموح لطلاب الثانوية العامة باصطحاب أي كتب خارجية غير كتاب المدرسة للامتحانات.

«شوقي»: تعليمات مشددة على مراقبي اللجان للسماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي

جدير بالذكر أن، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه سيتم التنبيه على جميع المدارس ومراقبي اللجان الامتحانية بضرورة السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي، لافتاً إلى أن الامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك، وبنمط الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الامتحانات النهائية تعقد في لجان مراقبة جيدا، وسوف يتم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه سيجرى التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لتأمين الامتحانات.