حظك اليوم الجمعة 25-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم عدد كبير بعلم الأبراج، ويهتموا بالحظ الخاص بالبرج التابع لهم ناري أو مائي أو ترابي أو هوائي، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك اليوم ويمدك باليقظة وتتيسر أمامك وسائل التقدم والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في وضع داعم والوقت مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك ويتوجه ذهنك اليوم لتنمية كل شيء له علاقة بالمال والمدخرات أو الأملاك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك طاقة ويقظة وحضورا أخاذا وتتمتع بسحر لا يُضاهى.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

نصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تتفهم الاختلاف وألا تنتظر من الآخرين أن يكونوا بنفس حساسيتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك كل الجاذبية والحضور والجميع يطلبون صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزلك الخامس يمدك بقوة التحمل والمثابرة ويساعدك ذلك على التطور وتحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الأصدقاء يعدانك بأوقات حلوة وتحصل على إعجاب الجنس الآخر وتعيش حالة عاطفية مفرحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. عطارد بمنزل الحظ يساعدك على التحرر من القيود والفرص متاحة للخروج والانطلاق مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحظ يجعلانك أكثر ميلا للمغامرة، وتعبر جيدا عن مشاعرك ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بعدم التركيز.. انتبه اليوم في خطواتك ولا تتسرع في حساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اعتن اليوم بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك لتحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بطاقة كبيرة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يجعلك متألقا وجذابا وتؤثر فيمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة واليوم يجب أن تنظم جهودك وتعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك بالدقة في كل ما تقول وتفعل، وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

غم الضغوط.. الشمس تدعم طاقتك وتمدك بالحماس والثقة في النفس، وتكتشف أنك أقوى مما تعتقد وتنفعك قدرتك على التماسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم أكثر انفتاحا وتعرف كيف تشيع من حولك أجواءً إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.