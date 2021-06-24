حظك اليوم الخميس 24-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّ لديه حسًا فكاهيًا، ويبعث الفرح والتفاؤل في قلوب من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل العلاقات يمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرصا متعددةوتدير العقول بلباقتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الحظ يمنحانك سحرًا ويمدانك بالشجاعة لتعبر عن مشاعرك بحرية وتقوم بخطوات جريئة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المؤلف الموسيقي ياني، ويوافق تاريخ ميلاده 14 نوفمبر.