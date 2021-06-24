لأول مرة منذ بداية الموجة الثالثة.. الأقصر تسجل «صفر» كورونا

أعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عدم تسجيل المحافظة أي حالات إصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وذلك لأول مرة منذ بداية الموجة الثالثة، مؤكدا أنه لم يتم أيضاً تسجيل أي حالات وفاة بالفيروس.

وقال أيوب: "إن جهود الأطقم الطبية مستمرة للحد من انتشار الفيروس، فالوضع الوبائي بمراكز ومدن الأقصر «مبشر للغاية»"، على حد وصفه.

وأكد أن معدل الإصابات بالفيروس انخفض بشكل ملحوظ، حتى سجلت المحافظة «صفر» إصابات بفيروس كورونا لأول مرة، لافتاً إلى أن المؤسسات الصحية بالمحافظة تواصل عملها المعتاد بشكل طبيعي، لعلاج المواطنين في كافة الأقسام.

وأوضح أن صحة الأقصر مستعدة لاستقبال أي حالات إصابة بفيروس كورونا داخل أقسام العزل، التي تم تخصيصها بالمستشفيات على مستوى المحافطة، داعياً المواطنين إلى سرعة التسجيل للحصول على اللقاح، مع استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ورفع درجة الوعي للحد من انتشار الفيروس، معرباً عن تقديره لدعم المحافظ، المستشار مصطفي ألهم، لجهود الفرق والأطقم الطبية بالمحافظة.

وسجلت محافظة الأقصر أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في شهر يناير من العام الماضي، عندما أصيب 22 سائحاً على متن أحد الفنادق السياحية العائمة.

وخصصت وزارة الصحة عدة مستشفيات لعلاج مصابي فيروس كورونا في الأقصر، منها مستشفى العديسات، المخصصة لعزل الحالات الحرجة، ومستشفيات الأقصر العام، إضافة إلى مستشفى أرمنت، ومستشفى القرنة.