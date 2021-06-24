لجنة أثرية ألمانية تزور مصر لمتابعة أعمال المتحف الآتوني

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، Michelle Münteffering وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين مصر وألمانيا في مجال العمل الأثري، استكمالا للقاءات الرسمية التي يجريها خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين.

وخلال اللقاء تطرق الحديث عن التعاون الأثري الوثيق بين البلدين، خاصة في ظل وجود العديد من البعثات الأثرية الألمانية العاملة بمصر، بالإضافة إلى المشروعات الأثرية المشتركة، ومن بينها مشروع المتحف الآتوني بمحافظة المنيا.

وتم الاتفاق على قيام لجنة أثرية علمية من ألمانيا بزيارة مصر قريبًا، لعقد اجتماع تنسيقي مع اللجنة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار لمتابعة المُضي قدمًا في أعمال مشروع المتحف الآتوني بمحافظة المنيا.

يذكر أن مصر وألمانيا كانتا وقعتا اتفاقية تعاون بين البلدين يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل استكمال أعمال تأسيس المتحف الآتوني بمحافظة المنيا، بتكلفة 2 مليون يورو كمرحلة أولى، والتي أقرها البرلمان الألماني «البوندستاج» من إجمالي تمويل من الممكن أن يصل إلى 10 ملايين يورو.