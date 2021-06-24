كيفية علاج تخلخل الأسنان.. إليك 15 طريقة بسيطة

تعد صحة الأسنان واللثة مؤشرًا لصحة الجسم بالكامل، إذ يعتبر اتباع روتين جيد لنظافة الفم والتنظيف اليومي طريقة مضمونة للحفاظ على صحة الأسنان، كما ترتبط صحة الفم والأسنان الحقيقية بالتغذية السليمة والنظام الغذائي، لكن وعلى مدار المراحل العمرية والظروف الصحية التي يتعرض لها الفرد تتعرض الأسنان لبعض المشكلات ومنها خلخلة الأسنان، فكيف يمكن تقوية الأسنان المخلخلة؟.

الدكتور محمود خالد طبيب أسنان، تحدث لـ «الوطن» عن 15 طريقة لتقوية الأسنان المخلخلة، ولمنع تسوس الأسنان في المستقبل.

1- الزيت:

تحريك زيت الطعام فائق الجودة، «زيت جوز الهند مثلا»، حول الأسنان لمدة 20 دقيقة، يساعد على تقوية الاسنان والمحافظة عليها نظيفة وإزالة البلاك المتراكم، كما تزيل البكتيريا من الفم وتمنعها من الالتصاق بالأسنان.

2. التقليل من الوجبات الخفيفة:

توفر الوجبات الخفيفة بيئة ملائمة للبكتيريا الموجودة في الفم، تتغذى جيدًا على الأحماض والتي بدورها تضعف مينا الأسنان وتعمل علي التهاب اللثة.

3. تناول الأطعمة الغنية بالمعادن:

الأسنان عرضة لأن تكتسب أو تفقد المعادن المفيدة، ولذلك يحتاج الفرد إلى اتباع نظام غذائي غني بالمعادن، مثل الأطعمة الغنية بالمعادن، مثل البيض واللحوم والدواجن والخضر الورقية ومرق عظم عضوي «يفضل صنعه في المنزل»، المشروم، الجبن.

4. حذف السكر من النظام الغذائي:

كونه المصدر الغذائي الاساسي للبكتيريا التي تنتج حمضًا ضارًا على الأسنان، وسيساعد التخلص من السكر امن الروتين الغذائي على تقليل الإمداد الغذائي للبكتيريا بشكل كبير. وهذا بدوره سيعمل علي تقوية الاسنان وحمايتها من البكتيريا الضارة التي تنتجها.

5. إزالة الحبوب من النظام الغذائي:

تحتوي الحبوب والمكسرات على مادة تسمى حمض الفيتيك التي تضعف امتصاص المعادن المفيدة مثل الزنك والحديد والكالسيوم.

6. تنظيف اللسان:

تنظيف اللسان جيدًا بالفرشاة، طريقة رائعة لتقليل البكتيريا.

7. تناول أطعمة غنية بالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون:

الأطعمة الغنية بفيتامينات A و D و E و K2 تعمل على تحسين صحة الأسنان، حيث يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم والفوسفور. بينما يضمن K2 وصول الكالسيوم إلى الأسنان والعظام.

8. تحسين أداء الهضم والامتصاص:

لأنه في حالة وجود مشكلة في الهضم، يمكن أن يعطل ذلك امتصاص المعادن والمواد المغذية، فلا تحدث إعادة تمعدن للأسنان.

9. البقاء رطبا:

يساعد شرب الماء على التخلص من بقايا الطعام والبكتيريا من الأسنان واللثة، كما أنه يساعد على تخفيف الأحماض الضارة التي تسببها البكتيريا في الفم، و زيادة إنتاج اللعاب الذي يعمل علي تقوية الأسنان المخلخلة.

10. استخدم معجون أسنان خالي من الفلورايد:

الفلورايد مادة كيميائية ضارة يمكن أن تسبب التسمم بالفلور بالإضافة إلى العديد من الآثار الجانبية الضارة، وبالمثل تجنب معجون الأسنان الذي يحتوي على عوامل مبيضة لأنها يمكن أن تكون كاشطة للأسنان.

11. مضغ علكة خالية من السكر:

يعزز العلكة الخالية من السكر إنتاج اللعاب المليء بالمعادن المقوية للأسنان، وبالتالي تعزيز صحة الأسنان.

12. علاج مشكلات المعدة:

يمكن أن تؤدي حرقة المعدة الشديدة والارتجاع إلى جلب الحمض إلى الفم ، مما يؤدي إلى إتلاف مينا الأسنان.

13. علاج أو صرير الأسنان:

يمكن أن تحدث هذه العملية أثناء النوم أو أثناء الاستيقاظ وتؤدي إلى تآكل مينا الأسنان أو كسرها.

14. تنظيف الأسنان بالفرشاة المناسبة:

التنظيف بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين وبالخيط مرة واحدة يوميًا تقوية أسنانك.، لأن ذلك يساعد ذلك على إزالة البلاك والبكتيريا المتراكمة من الأسنان ويعمل علي تقوية الاسنان.

15. مراجعة طبيب الأسنان بانتظام

تساعد زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر في الحفاظ على الأسنانك واللثة قوية.