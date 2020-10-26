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صحة جنوب سيناء تنظم دورة تدريبية لمكافحة العدوى لأطباء الأسنان

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حماده الشوادفي
07:09 م | الإثنين 26 أكتوبر 2020
التدريب

التدريب

نظمت إدارة طب الأسنان بمديرية صحة جنوب سيناء، دورة تدريبية لمكافحة العدوى في مجال طب الأسنان، للتدريب ورفع الكفاءة وتطوير الأداء، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وأوضح الدكتور أشرف سليمان، مدير إدارة طب الأسنان بالمديرية، أنه جرى تنظيم  الدورة، اليوم، تمهيدًا لتطبيق السياسات والنظريات العلمية الحديثة في مجال مكافحة العدوى، بهدف سلامة المرضي والفريق الطبي العامل داخل عيادات الأسنان .

وأكد أنه جرى خلال الدورة التأكيد على أهمية التعقيم والتطهير المستمر للأسطح، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لمنع انتشار العدوى، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها داخل عيادات الأسنان، لمنع انتشار العدوى وللوقاية من فيروس كورونا المستجد .

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