«الجندي»: الغيور على القرآن لا يسمح بالقراءة و«الناس بتشرب سجائر»

حذر الداعية الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من حلف اليمين كذبًا، مؤكدًا أن حلف اليمين يكون على نية المستحلف وليس على نية حالف اليمين، مشيرًا إلى أن الحلف يكون بنية من يقوم بتحليفك وليس بنية من يحلف، ضاربًا المثل بتحليف القاضي للشهود مشددًا على أن الإطلاق العام شئ والخاص شئ آخر وحين يتحدث الفقهاء يتحدثون عن الخاص.

وأضاف خلال حلقة الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc» "الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، فلا يجوز قياس الصلاة على الصيام ولا قياس الصيام على الحج ولا قياس الحج على قراءة القرآن"، لافتَا إلى أن شروط الصلاة هي شروط خاصة بالصلاة وشروط الصيام هي شروط خاصة بالصيام بالهيئة المخصوصة والكيفية المخصوصة والافعال المخصوصة.

وأكد أن الإطلاق العام شيء والخاص شيء آخر، وحين يتحدث الفقهاء يتحدثون عن الخاص، لافتًا إلى أن الحكم لا يكون حكمًا إلا إذا ترتب عليه أثره، فمثلًا الأحكام المتوجبة على الوضوء هي استباحة الصلاة ومس المصحف والطواف بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن مس المصحف قضية اختلف فيها الأئمة الأربعة.

وأشار إلى أن القرآن في الماضي لم يكن يُطبع في مطابع بل كان هناك طرق لكتابته مثل جلد الماعز والحجر الجيري أو الجريد أو الرقاع وهو جلد الحيوان الكبير، وكانوا إبان عصر النبي صلى الله عليه وسلم يوقرون كتاب الله كتابة وقراءة ومسًا.

وشدد «الجندي» على ضرورة توقير كتاب الله بما يتفق مع كتاب الله محذرًا من جلوس المرأة بملابس النوم، مضيفًا أن القارئ الغيور على كتاب الله لا يسمح بالقراءة و«الناس بتشرب سجاير» مؤكدًا على ضرورة احترام كتاب الله.