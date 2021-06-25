«الوطن» ترصد 5 ملاحظات على فيلم تامر حسني الجديد «مش أنا»

طرح الفنان تامر حسني، مع شقيقه المنتج حسام حسني، فيلمهما الجديد «مش أنا» ليكون باكورة أعماله الفنية لعام 2021، والذى يشارك فى بطولته كلا من الفنان ماجد الكدواني والفنانة حلا شيحا ومن إخراج سارة وفيق.

ترصد «الوطن»، 5 ملاحظات على الفيلم الذى عرض لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي فى إحدى قاعات العرض بالقاهرة.

- الفيلم يناقش قصة مرض نادرة للغاية يصاب بها 1 من بين نصف مليار شخص على وجه الأرض، وهو مرض «متلازمة اليد الغريبة» والتى تناقش ظاهرة أن جسم الإنسان لديه مخين، أحدهما يتحكم فى يد واحدة من الجسد، والمخ الآخر يتحكم فى باقي أجزاء الجسد.

- الفيلم يشارك فيه عدد من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان إياد نصار الذى يجسد دور الطبيب الذى يتعرف على مرض تامر حسني الغريب، والفنان الكبير صبري عبدالمنعم الذى يحاول إقناع البطل بالمعايشة مع مرضه الغريب، والفنان السعودي فايز المالكي الذى يعاني هو أيضا من المرض ويعيش فى المملكة السعودية ويدعوه لكي يغير حياته.

- رغم بطولاتها النسائية فى العمل حلا شيحا، إلا أن دورها صغير للغاية مقارنة بدور الفنان ماجد الكدواني الذى يظهر بشخصية جاستين، والذى يعد الصديق الصدوق لتامر حسني، ويقتصر دورها فى دعم واحتضان تامر حسني.

- وقع تامر حسني فى عدد من الأخطاء فى التصوير حيث يظهر فى عدد من المشاهد المتتالية بشكل قصير وأخرى كبيرا في حين أن المشهد واحد.

- تم تصوير عدد كبير من مشاهد العمل فى المملكة العربية السعودية تحت دعم هيئة الترفية السعودية بإشراف المستشار تركي آل الشيخ.

كان العرض الخاص للفيلم قد شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن امثال مصطفى قمر وساموزين