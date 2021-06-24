خبير أوبئة يحذر من «تحور الهروب»: يجعل تطعيمات كورونا بلا جدوى

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن لمصر الريادة في صناعة الأدوية على مستوى القارة الإفريقية منذ سنوات كثيرة، متوقعًا أن تحقق المزيد من التقدم بالبحث العلمي.

وحذر "عنان"، في لقاء عبر تطبيق «سكايب» مع قناة «إكسترا نيوز»، من عدم الحصول على لقاحات كورونا: "لو اللقاح موصلش البلد ممكن يحصل تحور الهروب، ومعناه إن الفيروس هيبدأ يقاوم اللقاحات ومش هتبقى ذات جدوى ضده".

نوعان من التحور

ولفت إلى وجود نوعين من التحور؛ الأول تحور الانتشار أي تكون اللقاحات ناجعة وفعالة ضده على غرار ما يحدث في الهند، حتى لو قلت هذه الفاعلية والنجاعة، أما النوع الثاني فهو تحور الهروب وهو ما يعني أن الفيروس يغير خصائصه وبالتالي كل عمليات التلقيح السابقة لن تكون ذات جدوى.

زيادة في صادرات الأدوية

وأكد «عنان» أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في صادرات وتصنيع الأدوية في العام الماضي مقارنة بعام 2019، وهو ما سيستمر في عام 2021: «نتوقع أن ينتهي هذا العام بنمو ملحوظ مقارنة بعام 2020».

وتابع "تصنيع لقاحات كورونا يجعل السيطرة على الوباء في يد مصر لا في يد أي منظمة دولية أو أي دولة من دول المنشأ، وبالتالي فإن التصنيع المحلي مهم للغاية، إذ تستهدف مصر في هذا العام تلقيح 20% من السكان".

وأردف "مصر لن تصنع اللقاحات من أجل الداخل المحلي فقط، لكنها تخطط لتصديره لمختلف دول إفريقيا والدول المجاورة"، مشددًا على أهمية الحصول على اللقاحات.