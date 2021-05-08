إسلام عنان: كورونا لا تتأثر بالصيف.. وانكسار الموجة الثالثة في يونيو

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن فصل الصيف ليس له تأثير مباشر على فيروس كورونا، إذ أن الفيروس ينتقل بطريقتين الأولى مباشرة عن طريق شخص مصاب يخرج منه رذاذ عن طريق التنفس أو السعال أو العطس لتنتقل عبرها العدوى لشخص سليم، والثانية طريقة غير مباشرة عن طريق وجود رذاذ على سطح ويلمسه شخص آخر عند ملامسته فمه أو أنفه تنتقل عبرها العدوى.

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصباح»، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن انتقال العدوى بالطريقة غير المباشرة تقل في الصيف، لأن بقاء الفيروس على الأسطح ينخفض ويتم تبخره سريعا، وبالتالي تنخفض العدوى تدريجيا، لكن طريقة انتقال العدوى بشكل مباشر تبقى نسبتها ثابتة حتى مع ارتفاع الحرارة.

وأشار إلى أن ذورة الموجة الثالثة لم تأت بعد، ومن المتوقع الوصول لها الأسبوع المقبل، ثم تثبت الأرقام لفترة ثم تتناقص، على أن تنكسر الموجة في يونيو المقبل، ولا يعني ذلك انتهاءها بل يكون هناك هدوء نسبي في الأرقام.

ولفت أن جسم الإنسان يتقبل الفيروسات في الصيف وأي مرض، لكن المناعة في الصيف أفضل من الشتاء، كما أن العدوى المجتمعية تكون أسرع مع انخفاض الحرارة، من أن التكييفات لا تؤثر على كورونا بشكل مباشر، لكن التجمعات ستؤثر بشكل أكبر.

وأكد أن نسبة من الملقحين بلقاح كورونا سيصابون بالفيروس بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، ولكن ستكون الأعراض خفيفة إلى متوسطة في الغالب، ولكن إذا لم يكن أخذ اللقاح فستكون الأعراض من متوسطة لحادة، لافتا أن نسب فاعلية اللقاح المعلنة هي نسبة حماية اللقاح من إصابة الشخص بأعراض متوسطة.

وأوضح أن المناعة لا تتشكل في أول أسبوع من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، كما أن الشخص المتلقي للقاح يمكن أن يكون حاملا للفيروس وبالتالي يمكن أن ينقل العدوى لشخص آخر، مؤكدا أن اللقاح لا يمنع الفيروس من الدخول للجسم، ولكن يمنع الأعراض الحادة.