مرض جيهان السادات.. تفاصيل 3 أيام داخل العناية المركزة

كشفت مصادر مقربة من عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومرض جيهان السادات الذي تعاني منه، ودخولها احد المراكز الطبية الكبرى، حيث تعالج منذ عامين وكانت تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية قبل وصولها إلى مصر وتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية الكبرى.

تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إنّ جيهان السادات دخلت العناية المركزة بأحد المراكز الطبية العالمية في مصر، منذ 3 أيام نتيجة لتراجع حالتها الصحية، وأنها تُوضع على أجهزة طبية في الوقت الحالي، تحت إشراف مستمر من قبل الفريق الطبي.

وأضافت المصادر أن دخول جيهان السادات للعناية المركزة، جاء بعد توصية طبية عقب إجراء الفحوصات الشاملة لها، وأنها تخضع في الوقت الحالي لمتابعة دورية، ولم يتحدد موعد لخروجها حتى الآن، موضحة أن جيهان السادات تعاني من مرض السرطان منذ عامين، وتلقت على أثره العلاج في الولايات المتحدة، قبل أن ينصحها الفريق الطبي هناك بالعودة واستكمال العلاج في أحد المراكز الطبية الكبرى في مصر.

شقيق الرئيس الراحل يكشف تطورات مرض جيهان السادات

وكان اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل، تعاني حاليًا من ظروف صحية صعبة، وأنّ هذه المشكلات الصحية تعرضت لها منذ عامين وخلال هذه الفترة كانت في متابعة دورية مع الأطباء لكن الأيام الأخيرة السابقة قد تأخرت الحالة بعض الشيء.

وتابع "السادات" قائلا: «عادت جيهان السادات من أمريكا بعد نصيحة الأطباء مؤخرًا باستكمال العلاج في المركز الطبي العالمي بمصر»، مضيفًا أنه بناء على تلك النصيحة عادت السيدة جيهان السادات إلى مصر، منوها بأنها تخضع لملاحظة طبية مستمرة في الوقت الجاري.

ونفى السادات ارتباط الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، بفيروس كورونا، قائلًا: «الحالة الصحية لأرملة الرئيس الأسبق، لا ترتبط من قريب أو بعيد بجائحة كورونا».