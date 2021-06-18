وزير الأوقاف يحضر مناقشة رسالة ماجستير في جامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة بمقر إدارة جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ونائبي مجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبى وسامح حبيب، والشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

ويناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بمقر إدارة جامعة طنطا، رسالة ماجستير في التربية تخصص أصول التربية للباحث ابراهيم على شبل عبد العال يوسف حول موضوع «القيم التربوية في خطب الأوقاف الموحدة».

يشارك في المناقشة كل من: حسن إبراهيم عبد العال أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا «رئيسا ومناقشا داخليا»، وعبد الرؤف محمد بدوى أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا «مشرفًا»، وهويدا محمود الإتربى أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية للدراسات العليا جامعة طنطا «مشرفًا».

أكد وزير الأوقاف، أنه في ظل التحول الرقمي والدعوة عبر الفضاء الإلكتروني تم تأسيس مركز للحاسب الآلي بالوزارة وحصل أكثر من 500 إمام وواعظ علي دورات تدريبية لتأهيلهم لمواكبة هذا التطور، فضلًا عن إطلاق صفحات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة وزارة الأوقاف مع اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يتضمن إدارة للتحول الرقمي.

وأوضح «جمعة»، خلال اجتماعه مع الأئمة والدعاة بقاعة ديوان عام محافظة الغربية، أن الوزارة خصصت مبلغ 50 مليون جنيه لدعم صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توقيع بروتكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في إعمار المساجد، مشيرًا إلى افتتاح 8 مساجد جديدة و4 آخرين بعد الانتهاء من تجديدها ليبلغ إجمالي عدد المساجد منذ شهر ديسمبر الماضي 1495 مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها 1375 مسجدًا جديدًا.