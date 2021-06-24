أسامة ربيع: الرئيس كان يهاتفني 3 مرات يوميا خلال أزمة السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتصل به هاتفيا 3 مرات في اليوم خلال فترة أزمة السفينة الجانحة في القناة، الأولى كانت بين الساعة الرابعة والنصف والخامسة والنصف فجرا، والثانية في فترة الظهيرة، والثالثة في فترة الليل.

وأضاف «ربيع»، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر على ظهر الكراكة الأكبر في الشرق الأوسط «مهاب مميش»، خلال حلقة اليوم من برنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: "عندما تم حل الأزمة اتصلت بالرئيس السيسي هاتفيا في فترة أذان الفجر، وقال لي مبروك واشكر لي الناس وأنا هاجي أشكرك بنفسي.. لكن أول حاجة قالها لي إنت خلاص استريحت؟! نمت شوية ولا لسه، لأني كنت منمتش بقالي 6 أيام".

وتابع "حركنا أول قافلة بمجرد تحريك السفينة الجانحة من مكانها بالقناة، عملنا بحرفية كبيرة ووفقنا الله في التعامل مع الأزمة وإنهائها".

وأكد عدم وجود عداء في أي لحظة مع طاقم المركب أو الشركة المالكة للسفينة الجانحة أو التوكيل الملاحي الخاص بالسفينة.

وفي وقت سابق، أوضح ربيع أن الهيئة تتوقع مغادرة السفينة الأسبوع القادم، إذا جرى التوصل لاتفاق على بنود تسوية القضية في الساعات القادمة بكامل حمولتها لافتا إلى أن مصر وضعت في الحسبان علاقتها القوية مع اليابان وكل عملاء قناة السويس، مشددًا على أن الهيئة لم ولن تُفرط في حقها.