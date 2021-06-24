أسامة ربيع: جنوح سفينة «إيفر جيفن» وجّه نظر العالم لمصر ولقناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن حدوث انفراجة في المفاوضات مع سفينة «إيفرجيفن» والمٌحتجزة حاليًا في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بعد الأزمة التي تسببت فيها ومطالبات الهيئة بمبالغ التعويض المناسبة للإفراج عن السفينة.

وأكد ربيع، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر على ظهر الكراكة الأكبر في الشرق الأوسط «مهاب مميش»، أذيع في حلقة اليوم من برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أنهم يتفاوضون حاليًا مع الشركة المالكة للسفينة.

وشدد على حدوث انفراجة في مفاوضات تعويضات السفينة، وأنه حدث مؤخرًا تلاقي في وجهات النظر، واقتراب في المفاوضات، متوقعًا حل أزمة السفينة خلال الـ15 يومًا المقبلة، خاصة أن الشركة المالكة للسفينة طلبت مد التفاوض 15 يومًا أخرى.

ووصف الشركة المالكة لسفينة «إيفرجيفن» بأنها من العملاء الجيدين لقناة السويس وأن لديها عدد من السفن التي تمر من القناة وتستخدمها معتبرًا أنهم «عملاء كويسين جدًا».

واعتبر رئيس هيئة قناة السويس أن «رب ضارة نافعة»، مشيرًا إلى أن حادثة جنوح سفينة «ايفرجيفن» وجهت نظر العالم لمصر ولقناة السويس مستنكرًا ما ردده البعض حول انحسار دور قناة السويس خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أنه لا يوجد أي منافس لقناة السويس.

وأوضح أن العالم كله أصيب بالقلق بعد إغلاق مجرى القناة، لافتًا إلى أن العاملين في القناة مدربين على التعامل في مثل هذه الحالات بأسلوب إنقاذ معروف، مشيرًا إلى أن 18500 سفينة يمروا سنويًا من القناة، وأن حدوث حادث أو حادثتين سنويًا يعتبر شئ طبيعي.

وأشار إلى أن المشكلة الكبرى كانت جنوح السفينة في منطقة لا يوجد فيها أي ازدواج، ووقفت بالعرض وسدت المجرى الملاحي، لافتًا أنه تلقى بلاغ بجنوح السفينة وذهب لرؤية المكان باعتباره حادث عادي سيعاين موقعه ويعود «اتحركت على المكان على إني هشوفه وارجع وروحت ومرجعتش»، مشيدًا بالخبرات التي يتمتع بها العاملين في القناة وتعاملهم مع الأزمات المختلفة نتيجة لخبرتهم الطويلة، مؤكدًا أن معدن هؤلاء العمال يظهر في الأزمات.

وتحدث «ربيع» عن المشروعات الجديدة في القناة ومنها مشروع ازدواج 10 كيلو جدد بالممر الملاحي، لافتًا إلى أن التوسعة كانت موجودة في الخطة الاستراتيجية 22-23 وكان يجرى تنفيذها في يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تهدف لتقليل المخاطر وتقليل وقت العبور.