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محمود مسلم

القبض على سائق أتوبيس لتعاطيه مخدر الأستروكس أثناء القيادة

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الوطن
12:17 ص | الجمعة 25 يونيو 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله «سائق مركبة نقل جماعي «ميني باص» جالسًا على عجلة القيادة، وفي حالة عدم اتزان لتناوله مواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد وضبط المتهم المشار إليه بمحل إقامته بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اعترف بتعاطيه مادة الاستروكس المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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