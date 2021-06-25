القبض على سائق أتوبيس لتعاطيه مخدر الأستروكس أثناء القيادة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله «سائق مركبة نقل جماعي «ميني باص» جالسًا على عجلة القيادة، وفي حالة عدم اتزان لتناوله مواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد وضبط المتهم المشار إليه بمحل إقامته بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اعترف بتعاطيه مادة الاستروكس المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.