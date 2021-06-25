كشفت الحسابات الفلكية عن موعد عيد الأضحى 2021 في الجزائر، وموعد وقفة عرفة للعام 1442، حيث يأتي موعد عيد الأضحى 2021 في الجزائر في يوم 10 ذو الحجة، ويمتد (حتى 13 ذو الحجة)، حيث ينهي الحجيج مناسكهم التي تكون أهمها يوم عرفة الذي يصعد فيه الحجاج المسلمون إلى جبل عرفة لتأدية أهم مناسك الحج.

موعد عيد الأضحى 2021 في الجزائر

وهذا العام، وفقاً للحسابات الفلكية، سيكون يوم الأحد 11 يوليو 2021 غرة شهر ذي الحجة، وسيكون يوم الاثنين 19 يوليو هو يوم الوقوف بعرفة، والثلاثاء 20 يوليو هو موعد عيد الأضحى 2021 في الجزائر، بما يتوافق مع موعد عيد الأضحى في معظم الدول العربية والإسلامية.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى 2021 في الجزائر يوم الاثنين 19 يوليو (9 ذو الحجة)، وحتى يوم الجمعة 23 يوليو (13 ذو الحجة).

ويعتبر عيد الأضحى في الجزائر من أهم المناسبات الدينية، خاصة وأنه يأتي مع أداء شعيرة عظيمة وهي الحج، ليحظى المسلمون بمشاركة الحجاج فرحتهم بتمامهم فريضة الحج، فتملأ أجواء العيد الفرح والسرور والتكافل بين أفراد المجتمع الواحد.

ويحتفل الجزائريون بالعيد في أجواء من الفرح والسعادة، وبعد تأدية صلاة عيد الأضحى يتزاورون ويتبادل الأهل والجيران التهاني.

ومن عادات الشعب الجزائرى فى عيد الأضحى اهتمامهم الشديد بحجم الخروف، كما يقوم الجزائريون بتنظيم مصارعة للخرفان قبيل النحر، وهى من أقدم العادات الجزائرية؛ حيث يجتمع الناس لمشاهدة هذه المصارعة ويسعدون بها.. ومن أشهر أطباق الأطباق الجزائرية فى هذا اليوم الكبد الملفوف.