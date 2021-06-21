«الشباب وغير المحصنين».. استشاري يكشف عن أكثر الفئات إصابة بـ«دلتا»

صرح الدكتور أحمد المشتت، أخصائي الجراحة بالمستشفى الملكي البريطاني، أن انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المسماه بـ «دلتا»، لم ينعكس حتى الآن على عدد الإصابات التي يتطلب علاجها بالمستشفيات البريطانية، أو حتى عدد الوفيات، موضحًا أن القلق الحقيقي من تلك السلالة ينبع من كونها تنتشر سريعًا بين الشباب وكذلك الأشخاص الذين لم يتحصلوا على جرعات اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن.

وقال «المشتت»، خلال مداخلة عبر skype، من لندن، مع قناة extra news، إن هذه السلالة تسببت حتى الآن في دخول حوالي 100 حالة إلى المستشفيات، 10% فقط من بينهم من حصلوا على جرعات اللقاحات، بينما الباقي لم يحصلوا على اللقاح، ولهذا تعمل الحكومة البريطانية على توفير اللقاحات لكل من هم فوق الـ 18 عامًا من الشعب البريطاني.

ولفت أخصائي الجراحة بالمستشفى الملكي، إلى أن الشعب البريطاني يستجيب بشكل كبير بدعوات حكومته لتلقي اللقاحات، معلنًا أنه منذ الأمس وحتى اليوم فقط، سجل حوالي مليون شخص في بريطانيا رغباتهم لتلقي اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

وأردف أن التطعيم باللقاحات يمنع الإصابة الشديدة بالمتحور دلتا بنسبة 90%، ومن ثم حمايتهم من الدخول إلى المستشفيات أو المضاعفات التي قد تحصل في بعض الأحيان إلى حد الموت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حتى الأشخاص الذين تحصلوا على جرعتي اللقاح، ليس هذا معناه حمايتهم من الإصابة بنسبة 100%، ولكن على الأقل سيحميهم من أن تكون درجة إصابتهم شديدة وستمنعهم من الوصول إلى المراحل الحرجة لهذا المرض.