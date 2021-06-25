الوطن حذرت من المعالجين الروحانيين قبل 5 سنوات.. منهم «الليثي وحسانين»

حذرت جريدة «الوطن» عبر تحقيق مصور لها من الدجالين والمتعاملين فيما يسمى بالعلاج الروحاني وإخراج الجن، نشرته الجريدة عبر قناتها على «يوتيوب»، وذلك بعدما خاض صحفيون من الجريدة تجربة الاستعانة بأحد هؤلاء لعلاج مشكلة وهمية.

واستعرض الفيديو الدجالين وبعض التصريحات الخاصة لهم ومنهم المعالج الروحاني عمرو الليثي وعلاء حسانين وذلك قبل الإعلان عن إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على علاء حسانين، الشهير بـ «نائب الجن والعفاريت»، في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، لتزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن، وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بقطاع أمن القاهرة، قد تلقت معلومات مفادها قيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار بمناطق مختلفة وتجميع الآثار والاتجار بها، وتم تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة العامة لمباحث أمن القاهرة، وتوصلت إلى قيام أحد الأشخاص الذي سبق اتهامه في 4 قضايا بتزعم تشكيل عصابي عن طريق تمويل عمليات التنقيب عن الآثار بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية وتجميع الآثار والاتجار بها، وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم ووجد بحوزتهم 201 قطعة أثرية، و2 لوح خشبي لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالًا مختلف الأطوال من 6سم إلى 13سم، وعدد 4 تماثيل أوشابتي نصفي وتمثال خشبي طوله 40سم على هيئة أوزوري وتمثال أوشابتي من المرمر.