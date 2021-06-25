أغرب تصريحات علاء حسانين: الملبوس مبياخدش في إيدي 10 دقايق

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على علاء حسانين، الشهير بـ «نائب الجن والعفاريت»، في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، لتزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

تماثيل وعملات ومرمر.. أول فيديو لـ«الكنز الأثري» المضبوط بحوزة علاء حسانين

نائب الجن والعفاريت، علاء حسانين، اعتاد الخروج بتصريحات غريبة في البرامج التلفزيونية المختلفة، أو حتى أثناء عمله في بعض القرى التي تستعين به لمواجهة بعض الظواهر والمشكلات الغريبة.

الوطن ترصد لكم أغرب تصريحات علاء حسانين:

-لو حد ملبوس مياخدش في إيدي 10 دقايق غير ناس تانية تقرا عليك ساعات ويضربوك بالعصيان والكرابيج، وكل ده كلام فاضي، لكن أنا بقول بحق كذا كذا وبسر معين والحالة تقوم تنطق على طول.

-أنا اتعلمت من الجن.

-الجن مبيهزرش ومنهم الملك والمملوك والكبير والصغير.

-أنا عندي محاجر تعتبر دهب وبصدر لكل دول العالم.

-فضيلة الشيخ الشعراوي هو اللي بعتني العياط سنة 90.

-الإعلام بيتوه وبعض المستشيخين بيدخلوا الدجل والشعوذة مع الجن لكن فيه جن والجن ممكن يقتل الإنسان.

-دي منحة ربنا ادهالنا بنستخدمها في الخير وبطوف من الإسكندرية لأسوان على حسابي الشخصي

-الجن موجود من عهد الفراعنة.

جدير بالذكر أن «حسانين» يُعتبر من أكثر النواب جدلا في الرأي العام، حيث اشتهر بعلاج المس والجن، حتى لُقب بـ«نائب الجن والعفاريت»، خاصة بعد ظهوره في العديد من الحلقات التلفزيونية متحدثًا عن هذا الأمر، ونال عضوية مجلس الشعب دورتين ومرشح حالي بنفس الدائرة، حيث تسبب في تأجيل الانتخابات الأخيرة بالدائرة بسبب دعاوى قضائية.