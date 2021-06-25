جلسة عشاء تجمع النني بـ علاء حسانين قبل القبض عليه بأسبوع واحد.. صور

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ «نائب الجن والعفاريت»، في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، لتزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

ظهور علاء حسانين منذ أسبوع بصحبة محمد النني

وكان آخر ظهور عام لعلاء حسانين أثناء حضوره حفل عشاء بدعوة من محمد النني لاعب المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي في فيلته الخاصة بحضور عدد من الشخصيات العامة يوم الجمعة الماضية 19 يونيو.

ونشر «حسانين» صورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها «دعوة للعشاء مع نجم أرسنال الإنجليزي محمد النني».

كما نشر «ناصر البرنس» صاحب مطعم البرنس صورا من فيلا النني مع الحضور عبر صفحة المطعم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حسانين من أكثر النواب جدلًا

جدير بالذكر أن «حسانين» يُعتبر من أكثر النواب جدلا في الرأي العام، حيث اشتهر بعلاج حالات المس والجن، والتعامل مع القرى التي تنشب فيها الحرائق بشكل مفاجئ، حتى لُقب بـ«نائب الجن والعفاريت»، خاصة بعد ظهوره في العديد من الحلقات التلفزيونية والبرامج المختلفة متحدثًا عن هذا الأمر، ونال عضوية مجلس الشعب دورتين ومرشح حالي بنفس الدائرة، حيث تسبب في تأجيل الانتخابات الأخيرة بالدائرة بسبب دعاوى قضائية أقامها وتمكن حتى الأن من ايقاف نتيجة الانتخابات في دائرته.

كانت وزارة الداخلية، قد بثت مقطع فيديو مدته 5 دقائق، كشفت من خلاله عن التشكيل العصابي، كما قدمت بياناً كاملاً عن كمية ونوعية المضبوطات والآثار، بعد قيام مأمورية تابعة لمديرية أمن القاهرة، القبض على حسانين الشهير بنائب «الجن والعفاريت» في عهد الجماعة الإرهابية «الإخوان»، لتزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.