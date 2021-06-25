وفيات «كورونا» حول العالم تقترب من 4 ملايين حالة

بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، إلى 180751311 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3915560 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس إلى 165404058 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء أمس الخميس، تسجيل 73602 إصابة و2032 وفاة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى حوالي 18.243 مليون حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 509141 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي كولومبيا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 32997 إصابة جديدة بـ«كورونا» و689 وفاة، ليبلغ مجموع الإصابات بالفيروس إلى 4,060,013 حالة بينهم 1.2 مليون حالة في عاصمة البلاد «بوجوتا»، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 102636 حالة.

وكانت السلطات الكولومبية، أصدرت أمس الخميس، ترخيصا لتطعيم المراهقين الذين تزيد أعمارهم على 12 عام بلقاح «فايزر» الأمريكي.

ارتفاع إجمالي وفيات المكسيك إلى 232068 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الخميس، تسجيل 5340 إصابة و221 وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2493087 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 232068 حالة

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 927 إصابة و28 وفاة جديدة بالفيروس، في تراجع لكلا المؤشرين، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4255700 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 127362 حالة.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء في إيطاليا إلى 4066029 حالة

وأشارت الوزارة الإيطالية، إلى تسجيل 6566 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليبلغ مجموع حالات التعافي من «كورونا» في البلاد إلى 4066029 حالة.

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، 16703 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أكبر عدد لحالات العدوى منذ مطلع فبراير الماضي، كما سجلت السلطات الصحية البريطانية، 21 وفاة. ووفقا لموقع «ولد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4684572 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 128048حالة.

وتم تطعيم ما يقرب من 61% من السكان البالغين في المملكة المتحدة كاملا بينما تلقى 83% جرعة لقاح واحدة فقط حتى الآن.

وكانت السلطات البريطانية، أعلنت امس الخميس، اعتزامها تخفيف قيود السفر بسبب الفيروس، والسماح لمن تلقوا جرعتي لقاح بالسفر إلى بعض الدول دون الاضطرار إلى الدخول في حجر صحي طوعي لدى عودتهم منها الولايات المتحدة وغالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الحكومة البريطانية، 17 دولة ومنطقة وإقليما، تشمل مالطا وجزر البليار وماديرا، إلى قائمتها الخضراء للمناطق الآمنة، ولن يضطر المسافرين اليها إلى الخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام عند عودتهم إلى البلاد، فيما سيبدأ العمل بهذا القرار من 30 يونيو الجاري.

وأدرجت السلطات الصحية البريطانية، ضمن القائمة الحمراء جمهورية الدومينيكان وهايتي.

«الصحة العالمية»: الموجة الثالثة تنتشر بوتيرة أسرع في قارة أفريقيا

إفريقيا، تشهد القارة السمراء عودة مدمرة للفيروس، الذي ستتجاوز ذروته موجات سابقة في وقت تعاني دول القارة السمراء من أجل تطعيم حتى نسب صغيرة من سكانها.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة «الصحة العالمية» في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، إن الموجة الثالثة تتسارع وتنتشر بوتيرة أسرع وتضرب بقوة أشد.

وأضافت مويتي، أنه مع الزيادة السريعة في عدد الحالات وتزايد أنباء الإصابات الخطيرة بالمرض، تهدد الموجة الأخيرة بأن تكون أسوأ موجة تشهدها أفريقيا حتى الآن.

وأشارت المنظمة، إلى تزايد عدد الحالات الجديدة منذ بداية مايو الماضي، وسيتجاوز ظهور العدوى مجددا الموجات السابقة بحلول بداية يوليو المقبل.

واكتشف وجود سلالة «دلتا» الهندية، في 14 دولة أفريقية على الأقل من بينها: الكونغو وموزمبيق وناميبيا وأوغندا، فيما قال مدير «المراكز الإفريقية للوقاية من الأمراض»، جون نكينجاسونج، إن «دلتا» ربما تكون قد لعبت دورا مهما للغاية في الموجة الثالثة بالغة الأذى من الفيروس في 20 دولة على الأقل في أنحاء إفريقيا، موضحا أن الموجة الثالثة شديدة.

وسجلت القارة السمراء أكثر من 5.2 ملايين حالة إصابة مؤكدة منها أكثر من 139 ألف وفاة، بينما لم يحصل سوى 1% فقط من سكان القارة على اللقاح.

عربيا، قالت وزارة الصحة التونسية، أمس الخميس، تسجيل 3951 إصابة جديدة بـ «كورونا» و88 وفاة خلال الساعات الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 395362 حالة، فيما ارتفاعت الحصيلة الإجمالية للوفيات الى 14406 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وسجلت الوزارة التونسية، 1764 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 342598 حالة شفاء.

السلطات الصحية البريطانية تدرج تونس ضمن القائمة الحمراء

وقررت السلطات الصحية البريطانية، إدراج تونس ضمن القائمة الحمراء، التي تضم مجموعة الدول التي تنطبق عليها قيود السفر المشددة، بدءا من 30 يونيو الجاري، وينبغي على التونسيين الوافدين على بريطانيا تقديم فحص «كورونا» سلبي لم يمر على اجرائه 72 ساعة و الخضوع لحجر صحي اجباري في نزل لمدة 10 أيام على نفقتهم الخاصة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت السلطات الصحية في السلطنة، أمس الخميس، المصادقة على الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك 5» الروسي، فيما قال وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، إن هناك الآن 4 لقاحات ضد «كورونا» يتم استخدامها في السلطنة، وهي «سبوتنيك 5» الروسي، ولقاح شركة «سينوفاك» الصينية، ولقاح «فايزر» الأمريكي، ولقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية السويدية وجامعة أوكسفورد.

آسيويا، تعهد «البيت الأبيض» بتوفير 3 ملايين جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» لصالح الشعب الأفغاني.