العثور على رضيع أمام منزل في الدقهلية.. والأهالي: منتقبة تركته وهربت

عثر أهالي قرية «كفر القباب»، مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، على رضيع ملقى في الشارع بجوار منزل، ملفوف في بعض الملابس، وعلى الفور أبلغ الأهالي مركز شرطة دكرنس لتحرير محضرا بالواقعة وتم إيداع الرضيع بحضانة مستشفى دكرنس العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا إلي مأمور مركز شرطة دكرنس بعثور أهالي قرية كفر القباب بالعثور علي طفل رضيع ملقي في أحد شوارع القرية ولم يتعرف أحد علي أهليته.

ووجه مأمور مركز دكرنس بنقل الطفل إلي حضانة مستشفى دكرنس العام لرعايته طبيا وإخطار النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد شهود العيان أن سيدة منقبة لا يعرفها أحد وضعت الطفل في الشارع وتركته وتجمع أهالي القرية لمحاولة التعرف علي الطفل أو من وضعته إلا أنهم لم يتمكنوا من التعرف عليه، ونقلوه إلي مركز الشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسسب في مثل تلك الحالات .

ومن جهة أخري تبلغ لمامور قسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو «فتوح ا. م.»، 20 سنة، طالب، ومقيم بندر المنزلة جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

بانتقال الضباط وسؤال كلا من والدته المدعوة «منى ع. ع.» 46 مدرسة، وعمه «إبراهيم م. ا.»، 52 سنة، سائق، ويقيمان بذات العنوان قررا بأنه حال وقوف المتوفي بشرفة الطابق الرابع إختل توازنه وسقط أرضا بالشارع مما أدى الى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك وأضافا بأن المتوفي كان يعاني من إضطرابات نفسية .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1014 إداري قسم المنزلة، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .