جهاز «العبور الجديدة»: تشغيل 3 مراكز طبيية جديدة لخدمة سكان المدينة

قال المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة، ممثلة في مديرية الصحة بالقليوبية، لتشغيل 3 مراكز طبية بالمدينة، وذلك في إطار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لسكان المدينة بأسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المراكز الطبيية إلى الإدارة الصحية بالعبور ومديرية الصحة بالقليوبية، وتم عمل محاضر نقل الأصول، لافتاً إلى أنه تم فرش معظم الأثاث والمكاتب، وبعض الأسرة الطبية وبعض الأدوات الطبية بمعرفة الجهاز.