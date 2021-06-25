إزاي تتظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية؟.. الخطوات والموعد

رغم نسب النجاح العالية التي سجلتها نتيجة الشهادة الإعدادية، إلا أن البعض قد يبحث عن طريقة التظلم من الدرجات التي حصل عليها وهو ما توفره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلابها ليتثنى لهم الحصول على درجات عالية تمكّنهم من دخول المدارس التي يتطلعون إليها سواء التمريض أو السيارات أو التكنولوجيا أو الثانوية العامة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» خطوات وموعد التظلم في الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

موعد التظلم

تحدد كل مديرية من المديريات على مستوى الجمهورية تظلم الطلاب والمواعيد المحددة، وذلك بعد إعلان النتيجة النهائية للطلاب على مستوى المحافظة.

خطوات التظلم

- في البداية وكخطوة أولى يجب أن يتوجه الطالب لمديرية التربية والتعليم التابع لها بالمحافظة التي يقطنها.

- يسدد الطالب قيمة التظلم في المادة التي يريد الطالب التظلم فيها

- رسوم التظلم في كل مادة على بمفردها هي 20 جنيهًا للمادة.

- عقب دفع مصاريف التظلم يتمّ تحديد يوم وموعد الإطلاع على صورة ورقة الإجابة.

- لابد أن يأخد ولي الأمر صورة البطاقة الشخصية سارية ومدون عليها رقم جلوس الطالب.

- كما يحق للطالب وولي أمره فقط الإطلاع على ورقة الإجابة لمراجعتها.

- عقب الانتهاء من معاينة ومراجعة ورقة الإجابة يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

- وأخيرًا يحصل الطالب على الدرجات حال احتسابها خلال أيام.

موعد تظلمات مديرية التربية والتعليم ببنها

وكانت قد أعلنت أمس الخميس مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول قبول التظلمات الخاصة بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية القليوبية 2021 ، مشيرة إلى بدء استقبال الطلاب، يوم الأحد من الأسبوع المقبل حتى الخميس من الأسبوع بعد المقبل، عدا يومي السبت والجمعة، بمدرسة 25 يناير خلف ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها.

وحدد جدول تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية مواعيد تلقى التظلمات بالإدارات المختلفة كالتالي:

- إدارة بنها التعليمية الأحد 27 يونيو.

- إدارتي طوخ وقها الإثنين 28 يونيو.

- إدارة شرق شبرا الخيمة الثلاثاء 29 يونيو.

- إدارة غرب شبرا الخيمة 30 يونيو.

- إدارتي القناطر الخيرية وقليوب 1 يوليو.

- إدارتي الخصوص والعبور 4 يوليو.

- إدارتي شبين القناطر وكفر شكر 5 يوليو.

- إدارة الخانكة 6 يوليو.

يأتي ذلك على أن يخصص يومي الأربعاء والخميس الموافقين 7 و8 يوليو المقبل للطلاب المتخلفين عن التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة تعليمية.