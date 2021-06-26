مشروعات توسع وإحلال شبكة كهرباء أسوان لتحسين الخدمة لـ 545 مشتركا

قال المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن قطاع محافظة أسوان التابع والذى يبلغ عدد المشتركين الحالي به حوالى 545 ألف مشترك، نفذ عددا من مشروعات التوسع والإحلال والتجديد لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة»

وأشار «أبو وردة»، إلى تنفيذ قطاع أسوان المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً لـ9 قرى بالمحافظة، إضافة إلى المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير بالنطاق الجغرافي للشركة والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن.

مشروعات لتحسين مستوى الأداء لخدمة العملاء

اكد ان القطاع قام بتحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال من خلال تنفيذ المشروعات الاتيه

- إنشاء وتشغيل مركز الاصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الانظمة العالمية وبدأ بالفعل اعتباراً من اول يوليو 2020 ،

- الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة ،

- الانتهاء من تطوير 9 مراكز خدمة عملاء من أجمالي 9 مراكز بقطاع كهرباء أسوان.

- تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الالكترونية.

- تسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات الكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

- توفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.