أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021.. تبدأ من 48 قرشا

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021، المقرر لها أول شهر يوليو المقبل، لاستهلاكات كروت شحن العدادات مسبقة الدفع والذكية، ومع فواتير شهر أغسطس للعدادات القديمة.

نسب الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021

ومن المقرر أن تكون الزيادة بنسبة 10 قروش للشرائح الأولى والثانية والرابعة والخامسة، وتصل الزيادة في الشريحة الثالثة 12 قرشا.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة 2021 للاستهلاك «المنزلي» بعد الزيادة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة 2021، المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل.

- الشريحة الأولى، تكون من «صفر إلى 50 كيلو وات»، وسعر هذه الشريحة حاليًا تبلغ 38 قرشًا، وفي أول يوليو ستكون 48 قرشًا.

- الشريحة الثانية من «51 إلى 100 كيلو وات»، وسعرها الحالي 48 قرشًا، وفي يوليو ستكون 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة من «صفر حتى 200 كيلو وات»، وسعرها حاليًا 65 قرشًا وفي شهر يوليو ستكون 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من «201 إلى 350 كيلو وات»، وسعرها حاليا 96 قرشًا ومع الزيادة الجديدة ستكون 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من «351 إلى 650 كيلو وات»، وسعرها الحالي 118 قرشًا، وسترتفع في شهر يوليو إلى 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من «651 إلى ألف كليو وات»، لم تتغير عن الأسعار الحالية. وهي 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من «صفر إلى أقل 1000 كيلو وات» أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم، وسعرها حاليا 118 قرشًا، وأول يوليو ستكون 128 قرشًا.

- ومن «صفر لأكثر من 1000 كيلو وات» أصحابها لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًا 145 قرشًا.

26.7 مليار جنيه دعم الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي

وتتحمل الموازنة العامة للدولة 78.6 مليار جنيه لتنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات الخمس المقبلة، لحين إلغاء الدعم نهائيًا بواقع 26.7 مليار جنيه لدعم الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي و22 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، إضافة إلى 29.9 مليار جنيه لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.