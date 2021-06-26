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اليوم نظر دعوى مشاركة مصر واليونان رئاسة دير سانت كاترين

الدعوى: حظر الرهبان المصريين من تولي رئاسة الدير قرار عنصري

كتب:

محمد عيسى
05:23 ص | السبت 26 يونيو 2021
دير سانت كاترين

دير سانت كاترين

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحام، والتي يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 38503 لسنة 74 لسنة قضائية، أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.

وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السيادة المصرية وعلى أرض سيناء المصرية، وأن حظر الرهبان المصريين من تولي رئاسة الدير هو قرار عنصري لايتفق مع الدستور المصري واليوناني.

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