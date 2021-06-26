ندب أحمد عزت مديرا لإدارة بني سويف التعليمية

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجمعة، القرار رقم 398 لسنة 2021، وتضمن في مادته الأولى: «إلغاء تكليف معتز حسن محمد حسين، من القيام بعمل مدير عام إدارة بني سويف التعليمية، مع قيام مديرة المديرية بتكليفه بالعمل بما يتناسب مع مؤهله الدراسي والمستوى الوظيفي الذي يشغله».

كما تضمنت المادة الثانية من القرار «ندب أحمد محمد عزت أحمد عبدالمجيد، معلم خبير، للعمل مديراً عاماً لإدارة بني سويف التعليمية، تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه في الدعوى في هذا الشأن».

وشغل مدير إدارة بني سويف التعليمية الجديد، منصب مدير إدارة ناصر التعليمية وببا التعليمية سابقا.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد أصدر قبل يومين القرار رقم (392) لسنة 2021، بإجراء حركة تنقلات محدودة بين قيادات التربية والتعليم ببني سويف، والتى شملت: تكليف الدكتور هاني محمد رجائي حسين، مدير إدارة الفشن التعليمية المكلف بالعمل مديراً لإدارة الواسطى التعليمية، للقيام بعمل وكيل مديرية التربية والتعليم.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار: تكليف كمال كامل أمين محمد، وكيل إدارة الواسطى التعليمية، للقيام بعمل مدير إدارة تعليم الواسطى.

وأكد محافظ بني سويف، على أن الدولة بكل أجهزتها تعمل وفق منظومة عمل متكاملة تسودها روح الفريق الواحد، وتنضبط تلك المنظومة بعدد من الضوابط أهمها تغليب المصلحة العامة، وإعلاء دولة القانون، والسعي الدائم لتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، وأن المحافظة بكل أجهزتها تعمل وفق رؤية وتوجهات الدولة، وأن أسلوب العمل يتحدد بتلك المعايير والضوابط، التي تؤدي في النهاية لنتائج تراعي كل الجوانب، وتعطي كل ذي حق حقه، وبشكل يسمح بالاستفادة من الإيجابيات، وتلافي السلبيات وتقويم الأخطاء.