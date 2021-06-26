لإجبارها على التنازل عن حقوقها.. شاب يبتز طليقته بصور خاصة في الشرقية

العلاقات الزوجية لها قدسيتها واحترامها، سواء مع استمرار هذه العلاقة أو انتهائها، فهناك علاقات بعد الانفصال تتحول إلى ذكرى في حياة الطرفين، وعلاقات أخرى تتحول لانتقام، وجعل الزوجة فريسة في حالة عدم الانصياع لطلبات الزوج إذا تم رفع قضية عليه ومطالبة الزوجة بحقوقها بعد الانفصال.

أرسل عبارات سب وقذف لطليقته

بعض الأزواج دائما يقومون بأفعال غريبة كتصوير العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته أو تصويرها بملابس البيت والاحتفاظ بها كنوع من الضمان في حالة حدوث أي خلافات، وبمحافظة الشرقية بمركز الزقازيق قام «م. س. ح، 36 عاما» بعد الانفصال عن زوجته بابتزازها بصور خاصة لها أثناء فترة زواجهما وإرسال عبارات سب وقذف من خلال هاتفه المحمول لها عبر تطبيق الواتس آب لإجبارها على التنازل عن القضايا التي أقامتها ضده للمطالبة بحقوقها.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، بلاغا من قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد قيام ربة منزل بالإبلاغ عن طليقها الذي هددها بالتشهير بصورها أثناء فترة زواجهما وإرسال عبارات مسيئة عبر تطبيق الواتس آب لإجبارها على التنازل عن المطالبة بحقوقها بعد الطلاق.

تحرر محضر بالواقعة برقم 48 أحوال قسم ثان الزقازيق، وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الإلكترونية صحة الواقعة.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وقررت نيابة قسم ثان الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد البدري مدير النيابة العامة وبإشراف المستشار محمد الجمل المحام العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.