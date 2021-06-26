حي وسط الإسكندرية: عقار العطارين المنهار صادر له قرار ترميم من 4 سنوات

قال مصدر مسئول بحي وسط الإسكندرية، إن عقار العطارين المنهار صادر له قرار ترميم يحمل رقم 72 لسنة 2018، إلا أنه لم ينفذ من قبل السكان.

ووفقا للمصدر فإن العقار المنكوب مأهول بالسكان ومكون من 5 طوابق، مؤكدا أن قوات إدارة الحماية المدنية تواصل رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا أو مصابين.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 13 شارع مرسي بدر بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

انتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ. ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ 4 أشخاص من السكان، وجاري البحث عن اثنين آخرين مازالا تحت الأنقاض.

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