ضبط عيادة خاصة تبيع ألبان أطفال مدعمة ببني سويف

تمكنت حملة من إدارة سمسطا الصحية، التابعة لمديرية الصحة في بني سويف، من ضبط عيادة خاصة تقوم ببيع ألبان أطفال مدعمة، بالمخالفة للقانون، بناءً على شكوى من أحد المواطنين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتشكيل لجنة من إدارة سمسطا الصحية، للتفتيش على إحدى العيادات الخاصة لطبيب أطفال، وذلك في تحرك سريع واستجابة لشكوى من أحد المواطنين، يفيد بقيام مسؤولي العيادة ببيع علب ألبان مدعمة بالمخالفة للقانون.

وبتشكيل لجنة تحت إشراف الدكتورة رشا خليفة، مديرة إدارة سمسطا الصحية، والتي ضمت ممثلين عن إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي، كلاً من الدكتور هبة خلف جلال، وجمال محمد حسن، وقامت اللجنة بالمرور على العيادة المذكورة، حيث تم التحفظ على 13 عبوة لبن أطفال مدعم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وتم احاله الموضوع للنيابة العامة.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار ضبط مستوى الخدمات الصحية، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء.

كما وجه محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالباً بتقرير دوري عن نتائج الحملات، لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصةً وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن، تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين، التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.