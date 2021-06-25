بفائدة 3%.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بالعلمين الجديدة

في تصريحات صحفية، مساء أمس، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، معلومات جديدة عن طرح وحدات سكنية بالعلمين الجديدة، بفائدة بنسبة 3%، بحيث يكون السداد على 30 عاما ضمن مبادرة التمويل العقاري.

طرح وحدات سكنية بالعلمين الجديدة

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أسعار الوحدات في العلمين الجديدة ستكون ما بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، مشيرة إلى أن هناك عدة شرائح من الإسكان الاجتماعي لها شقق ووحدات سكنية في العلمين الجديدة.

وفي مارس الماضي، تحدثت مصادر لـ«الوطن» أن جهاز مدينة العلمين الجديدة سيطرح عدد من الوحدات السكنية جنوب المنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة، وووحدات لمشروع سكن مصر، يصل عددها لـ1920 وحدة في شكل 80 عمارة، بمشروع الإسكان المتميز، وأن عدد الوحدات السكنية المتوقع طرحها بمشروع «سكن مصر» تبلغ 4096 وحدة في شكل 128 عمارة.

رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة يكشف المشروعات الجديدة

وقال وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، في تصريحات إعلامية قبل أيام، إن هناك 5 آلاف وحدة سكنية، جرى تسكينها بالفعل، كاشفًا عن وجود شقق الإسكان المتوسط وسكن محدودي الدخل، بجانب سكن «داون تاون» وشقق الإسكان الفاخر، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى للمدينة مازالت حتى اللحظة لم يبدأ فيها بناء الأبراج، حيث يتم التركيز في الوقت الحالي على إنجاز مشروعات تحلية مياه البحر، فضلا عن إنشاء محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 متر مكعب يوميا، بجانب محطة كهرباء بطاقة 550 ميجا فولت أمبير، وستكون المشروعات الثلاثة السابقة جاهزة للعمل في شهر سبتمبر المقبل.