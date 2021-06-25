«الوطن» تنشر ملامح حجز وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة.. تيسيرات في السداد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمدينة نصر، عن طرح 70 وحدة سكنية بمشروع « لؤلؤة القاهرة الجديدة» بالتجمع الخامس.

وتنفرد «الوطن» خلال التقرير التالى بنشر أبرز ملامح المشروع، ومواعيد الحجز بالإضافة إلى كيفية الحجز، وغيرها من التفاصيل كالتالي:

الوحدات تبدأ من 109 متر وتصل إلى 152.. وتيسيرات في السداد تصل إلى 20 سنة

1 - يعتبر مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة أحد أهم المشروعات السكنية التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، حيث يتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي في القاهرة الجديدة، وقربه من الطريق الدائري والعاصمة الإدارية الجديدة، كما يقع المشروع بأرض الجمعيات الجديدة بالتجمع الخامس بالقرب من جمعية جرين بيتش، وهو موقع استراتيجي قريب من أهم المراكز الخدمية في المدينة من منطقة الجامعات.

مواصفات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

2 - يضم المشروع خدمات متنوعة تخدم السكان على كل المستويات كالآتي:

-لاند سكيب بمساحة هائلة خدمات أمن وحراسة، مول تجاري، حمامات سباحة، مسجد، مبنى إداري، مبنى اجتماعي، منطقة خدمات، مدرسة، مستشفى، حدائق.

مواصفات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

3 - يتكون المشروع من 3 عمارات بإجمالي 70 وحدة سكنية .

4 - تتكون كل عمارة من دور أرضي و 5 أدوار متكررة وجراج، وتتراوح مساحات الوحدات من 109 متر إلى 152 مترًا.

5 - يتم تسليم الوحدات بنظام النصف تشطيب.

6 - فتحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باب الحجز بالقرعة العلنية لوحدات الإسكان التعاوني بمشروع « لؤلؤة القاهرة الجديدة» بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وأعلنت عن مواصفات الوحدات بكراسة الشروط والمواصفات والتي سيتم توفيرها للراغبين بمقر الهيئة بمدينة نصر، بداية من الاثنين المقبل.

طريقة التقديم في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

7 - تباع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات المطروحة للحجز، نظير مبلغ وقدره 200 جنيها مصري فقط، خلال الفترة من 28 يونيه الجاري.

8 - تقدم كراسة الشروط إلى مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصرفي موعد غايته 15 يوليو المقبل، ويتم الانتهاء من تقديم المستندات وسداد مبلغ جدية الحجز، ويتم إرفاق إيصال السداد مع الأوراق المطلوبة، على أن يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز الوحدات في 28 من يوليو المقبل.

تيسيرات في السداد تصل إلى 20 عامًا

9 - يمكن للمتقدم أن يختار نظام السداد الأنسب له، حسب حاجة كل متقدم، حيث تصل فترة تيسيرات السداد إلى 20 عامًا.