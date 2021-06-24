قبل «مش أنا».. أفلام كتب قصتها تامر حسني ولعب دور البطولة فيها

بدأ أمس الأربعاء، عرض فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، والذي تدور أحداثه حول حالة نفسية ما تصيب «حسن - تامر حسني»، كما تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها.

«مش أنا» قصة وسيناريو وحوار بطل الفيلم، وهذه ليست هي المرة الأولى التي يلعب فيها تامر حسني دور البطولة في فيلم هو صاحب قصته، وهو ما نرصده من خلال التقرير التالي:

فيلم عمر وسلمى الجزء الأول

في عام 2007، طُرح فيلم «عمر وسلمى»، وكان قصة تامر حسني، وشاركته البطولة الفنانة مي عز الدين، ومن إخراج أكرم فريد، ودارت قصته حول شاب يعاني من أزمة عاطفية، بعد أن تركته حبيبته، التي تؤدي دورها الفنانة ميس حمدان، وبعدها تجمعه بعض المواقف مع الفنانة مي عز الدين، فيقع في غرامها، وبعد العديد من المشاكل بينهما ينتهي الفيلم بالزواج.

فيلم عمر وسلمى الجزء الثاني

النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الفيلم، دفع صناعه إلى عمل جزء ثان منه في عام 2009، تناول المشاكل التي حدثت في حياة «عمر وسلمى» بعد الزواج والإنجاب، وحقق هذا الجزء أيضا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وكان هذا الجزء أيضا قصة الفنان تامر حسني.

فيلم نور عيني

في عام 2010، طرح الفنان تامر حسني فيلم «نور عيني»، الذي شاركته البطولة فيه الفنانة منة شلبي، وهو قصة «تامر» أيضًا، وتدور أحداثه حول شاب يعيش مع شقيقه الأصغر بعد وفاة والدته وزواج والده مرة أخرى، ثم يتعرف على فتاة كفيفة، ويقع في حبها.

فيلم عمر وسلمى الجزء الثالث

في عام 2012، طرح صناع الفيلم جزءًا ثالثًا منه تناول مرحلة سقوط «عمر» في بعض التصرفات الطائشة، ومحاولته العمل مطربًا شعبيًا، لدرجة جعلت زوجته «سلمى» تطلب الخلع في المحكمة، فيحاول اختطاف ابنتيهما لكي يعاقبها على هذا الأمر، ثم تظهر فتاة أخرى في حياته، وبعد العديد من المشاكل بينهما يعودان إلى بعضهما البعض، وكان هذا الجزء أيضا قصة الفنان تامر حسني، إلا ان البعض يرى أنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا مثل الجزئين الآخرين.

فيلم البدلة

في عام 2018، كرر تامر حسني التجربة مرة أخرى في فيلم «البدلة»، ولكن هذه المرة كانت قصته والسيناريو والحوار للكاتب أيمن بهجت قمر، وكان الفيلم من بطولة أكرم حسني، ماجد المصري ، ودلال عبد العزيز، وطاهر أبو ليلة، وتدور قصته حول شابين ذهبا إلى حفلة تنكرية في ملابس ضباط، فاعتقد الجميع أنهما ضباط بالفعل، ووقعا في العديد من المشاكل.

فيلم مش أنا

ومؤخرًا، طرح تامر حسني فيلم «مش أنا»، وهو من قصته وسيناريو وحواره أيضًا، ومن إخراج سارة وفيق، وإنتاج تامر مرسي، ومن بطولته وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وحجاج عبد العظيم، وسوسن بدر.