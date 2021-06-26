حظك اليوم السبت 26-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يغلب على مولود برج الميزان طابع العقلانية والهدوء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات وعليك أن تتأنى في ردودك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وقد يضع ضغوطا على علاقاتك، فقط عليك أن تصبر.

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.