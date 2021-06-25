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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 25-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:19 ص | الجمعة 25 يونيو 2021
برج القوس

برج القوس

مولود برج القوس لديه القدرة على التنقل باستمرار والتكيف مع جميع الأجواء مهما اختلفت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بعدم التركيز.. انتبه اليوم في خطواتك ولا تتسرع فيحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اعتن اليوم بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك لتحصل على التقدير.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

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