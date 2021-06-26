حظك اليوم السبت 26-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب مولود برج القوس ويكره تقييد حريته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال وعليك أن تعتني بحساباتك وخطواتك تجنبا للخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اعتمد اليوم أسلوبا ودّيا وقد يساعدك ذلك على الإقناع.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.